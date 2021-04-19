РИАМО - 19 апр. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, в городском округе Фрязино продолжается ликвидация объектов незавершенного строительства, недавно рабочие достроили магазин на Станционной улице в городе Фрязино, начатый еще в 2014 году, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«В результате совместной работы в 2020 году застройщиком было завершено строительство нежилого здания, с него снят статус объекта самовольного строительства. Общая площадь нового двухэтажного магазина составляет порядка 700 квадратных метров. Здание построено по индивидуальному проекту», — сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

По его словам, архитектурное решение выполнено в современном стиле с использованием больших остекленных поверхностей. Лаконичный городской стиль здания гармонично выписывается в окружающую застройку.

Сейчас в здании находятся свободные торговые площади под аренду. Всего во Фрязине выявили четыре объекта незавершенного строительства. Два из них — самовольные. Приведено в соответствие (снесено или достроено) два объекта.