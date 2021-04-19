РИАМО - 19 апр. У тех, кто незаконно сбрасывает бытовые отходы, предлагаем забирать транспортное средство, с помощью которого их сброс был произведен, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

В столичном парламенте провели комиссию Совета законодателей РФ по координации законотворческой деятельности и мониторингу законодательства, где обсудили борьбу с несанкционированным сбросом мусора. Речь зашла о внесении поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

«Помимо существенного увеличения штрафных санкций, предлагаем ввести новый вид наказания – конфискацию транспортного средства, с помощью которого сброс бытовых отходов был произведен», — написал Шапошников на своей странице в Facebook.

Эту меру предлагают использовать для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в случае повторного нарушения.

«Еще одна новелла документа – использование средств фото- и видеофиксации. Техника поможет инспекторам экологического надзора контролировать одновременно большие территории. Конфискация автомобиля на основании данных с камер не предусмотрена», — добавил Шапошников.

Он отметил, что, если объектив зафиксирует человека, выбрасывающего мусор из легковой машины, его владельцу будет выписан штраф в размере 10 тыс. рублей, грузовой – 100 тыс. рублей. За повторное нарушение установлены штрафы в размере – 20 тыс. рублей и 150 тыс. рублей соответственно.

Проект федерального закона направлен в правительство РФ. Если он получит положительный отзыв, столичный парламент выйдет с данной законодательной инициативой на федеральный уровень.