РИАМО - 19 апр. Столичные пожарные спасли девушку, упавшую в реку с Большого Каменного моста, они увидели ее случайно, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

Пожарные ехали с вызова. В окно автомобиля командир отделения Рушан Аблязов увидел, как что-то упало в воду. Оказалось, что это была девушка.

«Все произошло стремительно. Но как бы мы могли приехать мимо и не помочь, а уж тем более, оказавшись на месте? Думаю, любой наш коллега поступил бы так же, окажись в аналогичной ситуации», — сказал Аблязов.

У находившейся рядом рабочей бригады нашелся спасательный круг, его они бросили попавшей в беду. Но самостоятельно выбраться из воды на мост девушка не смогла.

Тогда одного из спасателей обвязали и спустили в воду. После того, как девушку достали из воды, ее передали для осмотра в руки медикам.