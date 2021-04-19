РИАМО - 19 апр. В первом квартале этого года более половины всех общих собраний собственников Подмосковья было проведено в электронном виде, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

Так, всего было проведено 5,5 тыс. общих собраний собственников, из которых 3 тыс. прошли в электронном виде. Подмосковье — первый субъект РФ, полностью перешедший на проведение общих собраний собственников в электронном виде. Запуск системы электронного голосования проводится в рамках исполнения государственной программы «Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы и приоритетного проекта «Умные города Подмосковья»

«Все больше собственников нашего региона выбирают электронный формат голосований. При этом мы понимаем, что для пожилого поколения это может быть сложно или непонятно, поэтому в администрации каждого городского округа выделены сотрудники, помогающие жителям зарегистрироваться в программе и обучающие работе в ней» - отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Переход на электронный формат позволят собственниками принимать участие в управлении своего многоквартирного дома удаленно. Текущий сервис доступен для каждого пользователя, зарегистрированного на портале ЕИАС ЖКХ и Госуслугах РФ. Собственник может сам инициировать новое собрания и оставить свой голос за уже открытый соседями или управляющей организацией вопрос.

Проголосовать можно с помощью специального мобильного приложения или личного кабинета на сайте dom.mosreg.ru. Собственникам физическим лицам не требуется дополнительная регистрация - они авторизуются в системе через учетную запись Госуслуг, а юридические лица участвуют в собрании путем обращения к администратору.