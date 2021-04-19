РИАМО - 19 апр. В прошлом году в условиях круглосуточного стационара паллиативную медицинскую помощь получило свыше 5 тысяч жителей Подмосковья, в том числе более 200 детей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Паллиативную помощь оказывают пациентам на последнем этапе жизни, когда неизлечимые прогрессирующие заболевания достигают финальной стадии, а также больным с такими состояниями, которые, как правило, приводят к преждевременной смерти. И задача государства обеспечить для таких пациентов должное лечение и уход», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

В регионе паллиативная медицинская помощь оказывается в условиях круглосуточного и дневного стационаров в 50 бюджетных учреждениях на 570 паллиативных койках и 1 290 койках сестринского ухода. Также такую помощь оказывают в амбулаторных условиях в 36 учреждениях здравоохранения, 22 выездными патронажными службами, созданных на базе 20 профильных учреждений.

Детям помощь оказывают в пяти учреждениях здравоохранения в амбулаторных условиях, в условиях круглосуточного и дневного стационаров на 52 койках, а также выездными патронажными службами.