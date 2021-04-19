РИАМО - 19 апр. Скончался ветеран Великой Отечественной войны, выдающийся инженер-конструктор НПО им. Лавочкина Самуил Крупкин, 22 апреля ему должно было исполниться 100 лет, сообщил Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

«Вся история НПО Лавочкина прошла на глазах у Самуила Иделевича. Больше 60 лет на предприятии. Он лично был знаком и работал с известными советскими конструкторами Семеном Лавочкиным и Георгием Бабакиным. Участвовал в создании самолетов и ракет для системы противоракетной обороны, в создании космической техники – начиная с аппарата «Луна-9» и до разгонного блока «Фрегат», который используют в составе ракет-носителей классов «Союз», «Зенит», «Ангара», — написал Волошин на своей странице в Instagram.

Он добавил, что Крупкин пришел работать на завод в 1943 году сразу после окончания института. Тогда все производственные мощности завода были заняты ремонтом самолетов-истребителей.

«Самуил Иделевич внес неоценимый вклад в развитие космической отрасли нашей страны. В прошлый понедельник, 12 апреля, в день 60-летия первого полета человека в космос, его наградили знаком отличия «Роскосмоса» «За верность космосу», — добавил Волошин.