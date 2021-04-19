РИАМО - 19 апр. Работникам «Мосэнергосбыта» выдадут новые удостоверения с QR-кодом, такое новшество защитит жителей столицы от мошенников, сообщается на официальном сайте мэра города.

Для того, чтобы проверить QR-код, нужен смартфон или планшет с камерой. Для проверки сканируется код, на экране появится фамилия, имя и отчество, должность и подразделение работника.

Такие удостоверения должны будут иметь при себе контроллеры, которые приходят в квартиры к горожанам для снятия показаний, а также контроллеры-монтеры, техники по отключениям, инженеры-инспекторы и другие линейные специалисты, которые контактируют с москвичами.

Новые удостоверения защитят москвичей от мошенников. Горожане смогут убедиться, что к ним пришел настоящий специалист, а не мошенник под видом работника городских служб.

Если в базе данных компании сотрудник не зарегистрирован, на экране устройства появится соответствующее сообщение. В этом случае для дополнительного подтверждения личности необходимо позвонить в контактный центр компании по телефону: +7 (499) 550-95-50.

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