РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 апр. Компания «Тройка РЭД» будет строить дома для обманутых дольщиков в поселке Октябрьский Люберец, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

В понедельник он провел личный прием граждан. К нему обратились обманутые дольщики из поселка Октябрьский. В их числе-семья из 8 человек, которые проживают в квартире площадью 54 кв. м.

«Есть договоренности, будет застраивать компания «Тройка РЭД». Сделка состоится в течение недели-двух», - сказал Ружицкий.

По его словам, строительство продлится примерно 1,5 года. Примерно в 2023 году дома могут ввести в эксплуатацию.