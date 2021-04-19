РИАМО - 19 апр. Завершился фестиваль анимационного кино «Весенний мультипарад», более 90 показов прошло с 1 по 18 апреля на подмосковных площадках, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

«ГАУ МО «Мособлкино» вместе с подмосковными учреждениями культуры проведено более 90 показов, три тысячи маленьких зрителей смогли оценить работы современных российских аниматоров», — сообщает пресс-служба.

Лучшие авторские мультфильмы участников 8-й Всероссийской акции «Открытая Премьера» и 26-го Открытого российского фестиваля анимационного кино могли посмотреть на 47 площадках в 17 городских округах Московской области.

Подмосковное министерство культуры и «Мособлкино» благодарят всех участников фестиваля, сотрудников кинозалов и гостей мероприятия.