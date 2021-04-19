РИАМО - 19 апр. До конца года в Подмосковье планируют создать информационную систему «Единой платформы записи в клубные формирования домов культуры Московской области», сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Система станет современной цифровой платформой, где можно будет не только быстро записаться в кружок возле дома, но и посмотреть события, активности, которые есть в Доме культуры.

Новшество объединит сведения о всех домах культуры и клубных формированиях Московской области, количестве проведенных занятий, числе посетителей.

Платформа позволит сделать доступной электронную форму записи в клубы, проводить мониторинг проведения занятий непосредственно работниками домов культуры. А еще сократить издержки ДК при записи жителей, обеспечить доступность информации о клубных формированиях в Интернете.

Кроме того, с помощью новой системы можно будет оценивать эффективность клубных формирований, создавать рейтинг, анализировать посещаемость клубов и сформировать реестр ДК, клубов, работников.