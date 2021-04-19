РИАМО - 19 апр. Для профилактики вирусных заболеваний необходимо проветривать помещения, это важно во время самоизоляции, передает Nation News.

Такую рекомендацию дал врач-иммунолог, педиатр Андрей Продеус. В эфире передачи Елены Малышевой «Жить здорово!» ему задали вопрос о том, может ли сквозняк стать причиной болезни. На это эксперт ответил, что заболевания провоцируют различные вирусы, бактерии и микроорганизмы. Более того, регулярное проветривание позволит избежать многих вирусов.

«Если у вас будет проветриваемое помещение, вероятность того, что в этом помещении будет заражен человек, уменьшается пропорционально тому, насколько хорошо вы проветриваете», — пояснил врач.

Малышева также подчеркнула, что проветривание важно во время самоизоляции, когда люди долго остаются дома.

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