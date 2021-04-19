РИАМО - 19 апр. Те, кто распространяет информацию о несанкционированных митингах, могут быть привлечены к ответственности, сообщается на странице Роскомнадзора в соцсети «ВКонтакте».

Специалисты ведомства во время проведения мониторинга обнаружили в Сети материалы, содержащие запрещенную информацию с призывами к участию в несогласованных протестных акциях.

«Обращаем внимание владельцев социальных сетей, СМИ и других интернет-платформ на недопущение распространения информации с призывами к участию граждан в несанкционированных массовых мероприятиях и напоминаем о необходимости незамедлительного удаления таких материалов», - говорится в сообщении.

В соответствии с законодательством РФ за нарушение порядка ограничения доступа к противоправной информации интернет-площадки могут быть оштрафованы на сумму от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Если правонарушение совершается повторно, то сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.