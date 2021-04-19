РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 19 апр. Жительница Люберец во время личного приема главы округа Владимира Ружицкого попросила его помочь ей не оказаться на улице из-за продажи квартиры на торгах, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В ходе приема женщина пожаловалась, что ее квартиру выставили на торги, приходят люди на просмотр. У женщины нет возможности выкупить ее из-за проблема с документацией, она готова взять ипотеку и платить. Ружицкий поручил своим заместителям найти решение и помочь в оформлении выкупа квартиры.

Но женщина отметила, что заместители главы якобы уже обещали переселить ее в другое жилье, но так и не помогли. Она подчеркнула, что может в любой момент оказаться на улице.

Также к главе обратилась другая жительница по вопросу несанкционированной торговли. Ружицкий поручил выдать ей удостоверение внештатного сотрудника АТИ.