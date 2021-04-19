РИАМО - 19 апр. Сотрудники уголовного розыска задержали 44-летнего мужчину по подозрению в убийстве, совершенного зимой 2011 года в Мытищах, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По версии следствия, в декабре 2011 года члены банды, в которую входил обвиняемый, решили убить одного из криминальных авторитетов Липецкой области. Для этого злоумышленники позвонили ему и под обманным предлогом предложили приехать в Москву. Действовали они по указанию криминального авторитета Артема Аракеляна по прозвищу «Артем Липецкий».

«10 декабря 2011 года потерпевший и сопровождавшие его лица были похищены в одном из кафе города Москвы. При этом члены преступной группы забрали у них мобильные телефоны, ценные вещи, транспортное средство. Потерпевший и сопровождавшие его лица были вывезены к шиномонтажу, расположенному в городе Мытищи, где преступники поочередно произвели не менее пяти выстрелов в голову потерпевшего из огнестрельного оружия», - сообщает пресс-служба.

Тело убитого скрыли в одном из водосточных коллекторов округа Мытищи. Сопровождавших убитого криминального авторитета лиц отпустили.

Фигурант был объявлен в федеральный розыск в 2016 году. Артема Аракеляна и остальных членов банды задержали в 2017 году. Одного из причастных к убийству пока найти не удалось, он находится в федеральном розыске.

По ходатайству следователя подозреваемого заключили под стражу, в ближайшее время ему предъявят обвинение.