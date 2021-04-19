РИАМО - 19 апр. Свыше 180 тыс. жителей Подмосковья (90 тыс. лицевых счетов) получили рассрочку на оплату доначисления за отопление, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Рассрочка на оплату доначислений предоставляется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Он напомнил, что если житель уже получил платежку с доначислением по услуге «отопление», то у него есть три месяца для оплаты, без начисления пени.
Общая сумма доначислений в едином платежном документе в графе «перерасчеты» была поделена на три равные части. Рассрочка предоставляется автоматически, так как заявка на предоставление рассрочки подается организацией, управляющей многоквартирным домом самостоятельно.
Получить справочную информацию и проконсультироваться по вопросам расчетов за доначисления можно по телефонам контактного центра 8-496-245-15-99 или 8-499-444-01-00 ежедневно с 8:00 до 22:00.
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