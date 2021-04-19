РИАМО - 19 апр. В понедельник отмечается 238-я годовщина с момента подписания манифеста о принятии Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

Манифест был подписан императрицей Екатериной Второй 19 апреля 1783 года. Благодаря этому государство получило беспрепятственный выход к Черному морю для ведения торговли и обезопасило свои южные границы. В честь данного события с 2019 года в России на государственном уровне отмечается День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

Кроме того, 18 марта в Республике Крым отмечается День воссоединения Крыма с Россией. В этот день в 2014 году президент РФ Владимир Путин подписал межгосударственный договор, вернувший полуостров России. Перед этим на полуострове состоялся референдум, в ходе которого подавляющее большинство жителей проголосовали за вхождение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.

Оба праздника призваны напомнить об исторической преемственности принадлежности Крымского полуострова Российскому государству и незыблемости принципов территориальной целостности страны.