РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 апр. Управление социальной политики администрации муниципалитета информирует о режиме работы пунктов вакцинации от СOVID-19 с 20 по 25 апреля в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба администрации Люберец.

В пунктах можно привиться без предварительной записи. 20 апреля в «Леруа Мерлен» можно привиться с 12.00 до 20.00, в ТЦ «Орбита» - с 11.00 до 19.00, в ТЦ «Гренада» - с 11.00 до 19.00, в СТД «Петрович» - с 11.00 до 19.00.

21 апреля пункты откроются в ТЦ «Светофор» - с 11.00 до 19.00, в ТЦ «Торговые ряды» - с 11.00 до 19.00, в МФЦ - с 11.00 до 19.00. Пункты начнут работать 22 апреля в «Леруа Мерлен» - с 12.00 до 20.00, в ТЦ «Орбита» - с 11.00 до 19.00, в «Активное долголетие» - с 10.00 до 12.00, в ТЦ «Гренада» - с 11.00 до 19.00, в СТД «Петрович» - с 11.00 до 19.00.



23 апреля пункты будут работать в МФЦ - с 11.00 до 19.00. 24 апреля в «Леруа Мерлен» - с 12.00 до 20.00, в ТЦ «Орбита» - с 11.00 до 19.00, в ТЦ «Светофор» - с 11.00 до 19.00, в ТЦ «Текстиль-профи» - с 11.00 до 19.00, в ЖК «Люберцы» - с 11.00 до 19.00, в МФЦ - с 11.00 до 19.00, в ТЦ «Гренада» - с 11.00 до 19.00, в СТД «Петрович» - с 11.00 до 19.00.



25 апреля пункты вакцинации откроются в ТЦ «Торговые ряды» - с 11.00 до 19.00. Можно записаться на прививку в одно из 11-ти поликлинических отделений округа по номеру 122, через портал госуслуг, в МФЦ или в поликлинике. При себе нужно иметь или паспорт, или полис ОМС, или СНИЛС.

В Подмосковье вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли свыше 700 тыс. человек, прививки делают в поликлиниках, мобильных комплексах, торговых центрах, МФЦ и клубах «Активного долголетия».

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