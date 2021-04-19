РИАМО - 19 апр. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области разработали единый для региона стандарт по обустройству пешеходных переходов с целью повышения безопасности, сообщает пресс-служба ведомства.

«Специалистами областного Минтранса был разработан стандарт устройства пешеходных переходов, цель которого – сделать переходы заметнее и безопаснее. В стандарте представлены типовые схемы по обустройству пешеходных переходов, которые понятны конечному исполнителю – тому, кто будет непосредственно проводить работы на участке. Наличие пешеходных переходов в округе, обустроенных согласно рекомендациям, уже включено в «Рейтинг-45» для муниципалитетов», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Схемы разработаны с учетом количества полос, их ширины, интенсивности движения. Отдельно помечается, когда переход располагается в черте города или за его пределами. В каждом случае учитываются особенности дорожной инфраструктуры – искусственные неровности, островки безопасности, дорожные знаки, направленная подсветка, катафоты на разметке, сигнальные столбики, а также необходимость снижения скоростного режима на нерегулируемых переходах вне населенных пунктов.

Задача национального проекта «Безопасные качественные дороги» - снизить число погибших в ДТП до 2,65 человек на 10 тыс. транспортных средств.

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