РИАМО - 19 апр. Рабочие начали укладывать асфальт на строящемся Афанасьевском мосту в Воскресенске, им предстоит уложить порядка 15 тыс. кв. м асфальта до конца мая. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и развития дорожной инфраструктуры Московской области.

Затем строители приступят к укладке асфальта на подходах к мосту. Работы проводятся в рамках реконструкции мостового перехода через реку Москву на 0,6 км автодороги «Ачкасово – Городище – Глиньково» – ул. Гиганта», которая началась в декабре 2019 года по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«На сегодняшний день уже полностью собрано пролетное строение, общий вес металлоконструкций составил более 1,4 тыс. тонн. На пролете мостового перехода начался один из завершающих этапов – укладка асфальтобетонного покрытия», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он подчеркнул, что параллельно ведут перенос коммуникаций, строительство ливневой канализации, устройство дорожного полотна, установка дорожных ограждений и перегрузочного ковша для демонтажа старого моста, к которому приступят после открытия движения по новому мосту.

«Строительство объекта идет в графике и находится на личном контроле губернатора Андрея Юрьевича Воробьева», - добавил Гержик.

Он уточнил, что движение по мосту откроют досрочно – в июле 2021 года. Мост был построен в 1961 году, а в июле 2018 года собственник сооружения его закрыл из-за неудовлетворительного технического состояния.

После принятия перехода в собственность Московской области, его отремонтировали и временно открыли для обеспечения проезда автомобилистов и транспорта. После завершения строительства нового моста старое сооружение демонтируют.