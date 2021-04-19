РИАМО - 19 апр. Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело для применения принудительной меры медицинского характера в отношении женщины, убившей двух своих детей, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

17 ноября 2020 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Тайнинской в Москве, обнаружены тела двух малолетних детей 2015 и 2017 годов рождения с признаками асфиксии.

По подозрению в совершении преступления задержана мать детей, которая в ходе допроса полностью признала свою вину. Также она сообщила следствию, что решение об убийстве приняла внезапно. Затем употребила спиртные напитки.

Специалисты провели комплексную стационарную психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала, что женщина страдает хроническим психическим расстройством.

Уголовное дело направлено в Московский городской суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера. Обвиняемая находится под стражей.

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