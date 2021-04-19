РИАМО - 19 апр. Аналитики AliExpress создали парфюмированную карту России на основании «ароматных» предпочтений покупателей, сообщает пресс-служба компании.

В «AliExpress Россия» проанализировали данные о покупках парфюмерии, бытовой химии, уходовой косметики и ароматов для дома за 2020 год.

Оказалось, что самый популярный аромат в России — это роза. Также в топ вошли алоэ и морской запах. Среди фруктовых россияне предпочитают ароматы лимона, ягод, вишни и винограда, среди цветочных - лаванду. Реже всего жители РФ выбирали товары с запахом мускуса.

При этом аналитики выяснили, что в каждом регионе есть свои ароматы, которые жители выбирали чаще, чем в среднем по стране. Для Москвы это жасмин, сандал, мята, эвкалипт, кокос, манго и кофе. В то же время лаванда, ваниль, виноград, вишня и ромашка у жителей столицы вызывали меньший интерес.

Согласно парфюмированной карте, «запахом» Москвы является жасмин, Санкт-Петербурга - лимон, Владивостока - море, Ижевска - ягода, Краснодара - эвкалипт, Красноярска - шоколад.