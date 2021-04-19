РИАМО - 19 апр. Полицейские задержали 37-летнюю жительницу Одинцова в Наро-Фоминском городском округе по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере во время работы главным бухгалтером в одной из местных фирм, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что она (подозреваемая - ред.), используя служебное положение, вносила ложные сведения в назначения платежей, осуществляя переводы денежных средств на расчетный счет своего сожителя», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). На время следствия она будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Общая сумма ущерба составила более 25 млн рублей.