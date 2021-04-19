РИАМО - 19 апр. В столице отмечается снижение уровня безработицы, сейчас в службе занятости на учете стоят 52 тыс. человека, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Уровень безработицы снижается. Сегодня в службе занятости зарегистрировано 52 тысячи безработных, уровень безработицы составляет 0,71%. Это на 77% меньше, чем в сентябре прошлого года в пик пандемии и на 46% меньше чем на конец декабря 2020 года», - сказала Ракова в интервью «Российской газета».

Она отметила, что с начала прошлого года на работу устроились 208 тыс. жителей столицы. Это рекордное число.

Также заммэра добавила, что во время пандемии изменился рынок труда. Большую популярность получают самозанятые горожане. Сейчас их число уже превышает 500 тыс. человек.

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