РИАМО - 19 апр. В Одинцове за попытку продать ребенка были осуждены два человека, фигуранты уголовного дела являются гражданами одного из соседних государств, их признали виновными в покушении на сделку по продаже их двухмесячного сына, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Следствие и суд установили, что в середине октября прошлого года, осужденные находились в кафе города Одинцово, где безвозмездно передали на воспитание своего собственного ребенка.

После злоумышленников задержали оперативники. Во время осмотра места происшествия следователи изъяли расписку об отказе от малыша и медицинские документы о состоянии его здоровья.

Осужденные проведут в колонии общего режима три года, приговор еще не вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении осужденных было возбуждено по части третьей статьи 30 УК РФ, а также пунктам «б,з» части второй статьи 127.1 УК РФ.