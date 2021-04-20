РИАМО - 20 апр. Во вторник в 10:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится брифинг уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье Ксении Мишоновой. Тема мероприятия: «Стратегия детской безопасности в Московской области: итоги I квартала».

В 2021 году статистика детской смертности по некоторым показателям в Московской области начала расти. В ходе мероприятия Мишонова представит новый показатель эффективности работы глав муниципалитетов «Безопасное детство» и расскажет:

- по каким причинам погибают дети?

- какие мероприятия реализуются, чтобы снизить детский травматизм?

- какие дополнительные меры планируют принять?

- на что следует обращать внимание родителям и педагогам в весенне-летний период?

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.

Контактное лицо – Мария Дмитриева.

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям. При себе просьба иметь маску.