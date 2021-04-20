РИАМО - 20 апр. Во вторник свой 86-й день рождения отмечает ведущий разработчик и создатель пилотируемых кораблей «Союз», почетный гражданин Подмосковья Юрий Семенов.

Он также является разработчиком и создателем космических пилотируемых комплексов «Салют» - «Союз» - «Прогресс», многоразовой космической системы «Энергия - Буран», многомодульного научно-исследовательского комплекса «Мир», ракетно-космического комплекса «Морской старт» и других проектов.

Семенов родился 20 апреля 1935 г. в городе Торопце Калининской (Тверской) области. Окончил Днепропетровский государственный университет по специальности «механика» в 1958 году. Трудовую деятельность начал инженером в конструкторском бюро М.К. Янгеля в городе Днепропетровске в 1958 г. С 1960 по 1964 гг. был старшим инженером, начальником группы опытного конструкторского бюро предприятия в городе Днепропетровске.

С 1964 по 1972 гг. Семенов был заместителем ведущего конструктора, затем – ведущим конструктором Центрального конструкторского бюро экспериментального машиностроения в городе Калининграде Московской области. С 1972 по 1991 гг. Семенов работал в должности заместителя главного конструктора, затем – генерального конструктора научно-производственного объединения «Энергия» министерства общего машиностроения СССР.

С 1991 по 1994 гг. Семенов был генеральным директором и генеральным конструктором НПО «Энергия» Государственного комитета Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности.

С 1994 по 2005 гг. Семенов был президентом, руководителем головного конструкторского бюро ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева» Федерального космического агентства.

Всего Семенов проработал в Московской области более 40 лет. Он является автором более 200 научных трудов и изобретений. Семенов – академик Российской академии наук, академик Международной академии астронавтики.

Ему присвоено звание Героя Социалистического труда. Он награжден орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени, медалями. Лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР и Государственной премии Российской Федерации. Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Почетный гражданин города Королева.

Постановлением губернатора Московской области от 8 апреля 2005 года №50-ПГ Семенову присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».