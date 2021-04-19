РИАМО - 19 апр. 21-летняя жительницы столицы предстанет перед судом по подозрению в убийстве своего новорожденного ребенка, сообщает пресс-служба прокуратура Москвы.

По данным правоохранителей, 2 апреля 2020 года женщина родила девочку в квартире по Луховицкой улице. Затем она наполнила ванну водой и положила в нее ребенка. Действия женщины привели к механической асфиксии у новорожденного и повлекли смерть ребенка.

Спустя несколько часов женщина вызвала скорую медицинскую помощь. По дороге к карете скорой помощи она незаметно выбросила тело новорожденного в мусорную урну у подъезда дома. В медицинском учреждении врачи установили факт родов, при этом женщина заявила, что родила мертвый плод.

В момент совершения преступления женщина находилась в тяжелом материальном положении, не имела постоянного заработка и официально зарегистрированного брака, боялась морального осуждения со стороны родственников и знакомых в связи с рождением ребенка.

На сегодняшний день Кузьминская межрайонная прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Оно направлено в Кузьминский районный суд для рассмотрения по существу.