РИАМО - 19 апр. В этом году Московский музыкальный театр «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана представит специальную программу в Подмосковье, сообщил режиссер, директор творческих коллективов театра Илья Ильин.

«В Подмосковье у нас огромная программа. Мы очень многие годы работаем совместно с министерством культуры Московской области и в этом году подготовили особую программу для жителей Подмосковья», — сказал Ильин в эфире «Радио 1».

Так, 4 июля в Клину на фестивале Чайковского состоится необыкновенный концерт с участием артистов, солистов, оркестра и хора театра «Геликон-опера» и великого тенора современности Рамона Варгаса.

Ильин также рассказал, что в июле театр уходит в отпуск, а в августе возобновятся традиционные встречи с подмосковными слушателями и зрителями на фестивале «Музыка у стен монастыря».

«В этом году в Серпухове 21 августа и в Коломне 22 августа мы покажем полную версию спектакля «Евгений Онегин» у городских стен. Это будет спектакль под открытым небом, но мы постараемся сделать все, чтобы не потерялись его дух и атмосфера, чтобы зрители, которых, мы надеемся, будет много, получили настоящее театральное удовольствие», – отметил режиссер.