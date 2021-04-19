РИАМО - 19 апр. Лидерами по Московской области среди самозанятых, которые берут льготные кредиты, являются представители бьюти-сферы, многие тратят деньги на свое обучение, сообщила президент Ассоциации самозанятых Московской области Александра Закирова.

«Подобные кредиты уже оформляются. Работает несколько комитетов по предоставлению таких услуг, есть даже корпорации – такие, как корпорация МЧС и прочее. Есть статистика того, на какие цели идут эти кредиты. Лидирует бьюти-сфера. Здесь люди, получающие кредиты, тратят их на свое обучение и на приобретение оборудования», – сказала Закирова в эфире «Радио 1».

Она отметила, что больше всего самозанятых в регионе занимаются репетиторством. Однако появляются и новые сферы деятельности.

Чаще всего самозанятые берут потребительские кредиты до 500 тыс. рублей.

Как самозанятым получить дополнительный налоговый вычет>>