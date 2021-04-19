РИАМО - 19 апр. Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» показывает высокую эффективность на уровне 97,6%, сообщает Федеральное агентство новостей.

Такой показатель получен по результатам анализа данных привитых «Спутником V» россиян. При этом реальный уровень эффективности препарата может оказаться еще выше.

По результатам вакцинации 3,8 млн россиян, получивших оба компонента препарата, заболеваемость составила всего 0,027%.

«Спутник V» — первая в мире вакцина от Covid-19, которую вводят в два этапа. Массовая вакцинация населения в России стартовала 18 января.

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