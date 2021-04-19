РИАМО - 19 апр. С 22:00 23 апреля до 02:00 24 апреля ограничат движение по Центральной кольцевой автомоильной дороге и трассе М-1 «Беларусь» для транспорта в Подмосковье перед парадом Победы, сообщает пресс-служба «Автодора».

Движение могут перекрыть на участке ЦКАД от пересечения с М-3 «Украина» до съезда на трассу М-1 «Беларусь», а также на самом Минском шоссе в сторону столицы – от развязки с ЦКАД до границы с Москвой.

«Это связано с передислокацией военной техники, принимающей участие в параде Победы на Красной площади, из подмосковного полигона Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве», - говорится в сообщении.

Водителей попросили быть внимательнее и заранее планировать свои маршруты.

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