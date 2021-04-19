РИАМО - 19 апр. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело против компании Google, а также принадлежащего ей видеохостинга YouTube, сообщает Федеральное агентство новостей.

Это связано с внезапными блокировками аккаунтов со стороны платформы-хостинга. По мнению ФАС, компания злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке.

В антимонопольной службе уверены, что правила блокировки пользователей недостаточно прозрачны, что может ущемлять интересы пользователей.

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