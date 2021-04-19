РИАМО - 19 апр. Правоохранители задержали мужчину 1989 года рождения, подозреваемого в убийстве охранника магазина в новой Москве, сообщила РИАМО старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, в ночь на понедельник подозреваемый разбил стеклянные двери и проник в магазин, где находился охранник. Злоумышленник избил охранника. Потерпевший скончался на месте.

«В настоящее время следователи и криминалисты столичного Следственного комитета работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается», – сказала Иванова.

В скором времени подозреваемого доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий. По данному факту возбуждено уголовное дело.