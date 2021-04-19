РИАМО - 19 апр. Учащиеся из Московской области могут стать участниками всероссийского экоквеста «Вода.Онлайн» 2.0 и побороться за ценные призы, сообщает пресс-служба Росводресурсов.

Чтобы пройти квест, необходимо до 30 мая включительно оставить заявку на сайте www.водныйквест.рф и выполнить предложенные задания. Участников ждет тест по темам, касающимся водной отрасли и профильных задач государства.

Далее студентам предстоит выполнить одно из пяти креативных заданий: придумать челлендж в TikTok, разработать уникальный экомаршрут для туристов на берегу водного объекта, подготовить концепцию экопросветительского блога, провести волонтерское или образовательное мероприятие, проанализировать состояние водоема.

Работы участников будет оценивать экспертная комиссия, в которую войдут профессионалы отрасли, в числе которых руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов.

«Почти 20 тыс. студентов России в 2020 году приняли участие в квесте. С уверенностью можно сказать, что он стал одним из крупнейших экопросветительских мероприятий страны. В этом году мы надеемся прилечь еще больше молодежи, которой небезразлично состояние водных ресурсов России», – сказал Кириллов.

Участники квеста «Вода.Онлайн» 2.0 попробуют себя в экологических профессиях будущего, поймут, почему вода становится главным стратегическим ресурсом, а также узнают, как применить полученные навыки для введения экологичного образа жизни.

Все участники квеста получат гарантированные призы от партнеров, а также именные дипломы. Среди поощрений - игровые приставки, квадрокоптеры, гаджеты и другие призы.

Викторина о воде: миф или правда?>>