РИАМО - 19 апр. Учащиеся из Московской области могут стать участниками всероссийского экоквеста «Вода.Онлайн» 2.0 и побороться за ценные призы, сообщает пресс-служба Росводресурсов.
Чтобы пройти квест, необходимо до 30 мая включительно оставить заявку на сайте www.водныйквест.рф и выполнить предложенные задания. Участников ждет тест по темам, касающимся водной отрасли и профильных задач государства.
Далее студентам предстоит выполнить одно из пяти креативных заданий: придумать челлендж в TikTok, разработать уникальный экомаршрут для туристов на берегу водного объекта, подготовить концепцию экопросветительского блога, провести волонтерское или образовательное мероприятие, проанализировать состояние водоема.
Работы участников будет оценивать экспертная комиссия, в которую войдут профессионалы отрасли, в числе которых руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов.
Участники квеста «Вода.Онлайн» 2.0 попробуют себя в экологических профессиях будущего, поймут, почему вода становится главным стратегическим ресурсом, а также узнают, как применить полученные навыки для введения экологичного образа жизни.
Все участники квеста получат гарантированные призы от партнеров, а также именные дипломы. Среди поощрений - игровые приставки, квадрокоптеры, гаджеты и другие призы.
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