РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 апр. Ремонт дороги с заменой асфальта начнут на Ильинском шоссе в подмосковном Красногорске в ночь на 20 апреля, сообщается на официальном сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На Ильинском шоссе с 0,149 км по 2,226 км — от Новорижского круга до развязки с Волоколамским шоссе – в рамках программы ремонта заменят асфальтобетонное покрытие. Учитывая высокую интенсивность дороги, ремонтные работы будут проводиться преимущественно в ночное время.

19 апреля 22:00 Мосавтодор приступит к фрезированию старого асфальтобетонного покрытия. Устройство нового асфальта планируется выполнить до конца мая.

Участок Ильинского шоссе в Красногорске был передан на баланс «Мосавтодора» в 2020 году. Дорогу включили в программу ремонта из-за колейности и обращений жителей.

«В связи с проведением ремонтных работ возможны затруднения движения, призываем автомобилистов с пониманием относиться к работе техники и учитывать данную информацию при планировании маршрута», - заключается в материале.