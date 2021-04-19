РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 19 апр. В Подмосковье в преддверии Международного дня борьбы за права инвалидов, который отмечается ежегодно 5 мая с 1992 года, стартовал месячник «Парковочные места для инвалидов» в Дзержинском, сообщает управление социальной защиты населения по городскому округу Дзержинский.

В 1992 году в этот день люди с ограниченными возможностями из 17 европейских стран провели день борьбы за соблюдение прав инвалидов и исключение случаев дискриминации людей с физическими, психическими или сенсорными ограничениями. Традиционный месячник «Парковочные места для инвалидов» проходит в Московской области с 15 апреля по 15 мая 2021 года.

«В рамках месячника сотрудниками управления социальной защиты населения по округу Дзержинский будут проводиться проверки оборудованных парковочных мест для инвалидов на территориях, прилегающих к учреждениям здравоохранения, культуры, спорта, образования, предприятий бытового обслуживания, торговли, многоквартирных жилых домов», - пояснила начальник управления Ирина Тренева.

Также пройдут совместные рейды с отделом ГИБДД по проверке законности использования парковочных мест для инвалидов.