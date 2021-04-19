РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 апр. Десять профильных комиссий утвердили в общественной палате подмосковного Красногорска в понедельник, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».
Пленарное заседание общественной палаты муниципалитета состоялось в молодежном центре. Вел заседание председатель палаты Владимир Тонкоев. В мероприятии принял участие временно исполняющий полномочия главы округа Алексей Спасский.
Он сообщил, что со вторника приступит к работе заместитель главы администрации округа Татьяна Квасникова, которая будет на постоянной связи с общественной палатой. Кроме того, врип главы горокруга предложил членам общественной палаты встретиться и обсудить насущные вопросы после майских праздников.
В повестку дня пленарного заседания общественной палаты вошли вопросы, касающиеся перечня комиссий общественной палаты и выборов их председателей, представительства в общественной палате Московской области и ряд других.
«Предлагаю утвердить в регламенте 10 комиссий, в предыдущем созыве было 11. Убирается комиссия по регламенту, процедурам и вопросам этики. Также, как и в общественной палате, эту комиссию мы сделаем межкомиссионной группой», - сказал Тонкоев.
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