РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 апр. Десять профильных комиссий утвердили в общественной палате подмосковного Красногорска в понедельник, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Пленарное заседание общественной палаты муниципалитета состоялось в молодежном центре. Вел заседание председатель палаты Владимир Тонкоев. В мероприятии принял участие временно исполняющий полномочия главы округа Алексей Спасский.

«Для меня общественная палата всегда была хорошим партнером. Это своего рода срез людей – местных жителей, очень разных по возрасту. Не находясь в подчиненном положении к совету депутатов, к администрации или еще кому-то, они могут выдать прямую речь народа», - сказал Спасский.

Он сообщил, что со вторника приступит к работе заместитель главы администрации округа Татьяна Квасникова, которая будет на постоянной связи с общественной палатой. Кроме того, врип главы горокруга предложил членам общественной палаты встретиться и обсудить насущные вопросы после майских праздников.

В повестку дня пленарного заседания общественной палаты вошли вопросы, касающиеся перечня комиссий общественной палаты и выборов их председателей, представительства в общественной палате Московской области и ряд других.

«Предлагаю утвердить в регламенте 10 комиссий, в предыдущем созыве было 11. Убирается комиссия по регламенту, процедурам и вопросам этики. Также, как и в общественной палате, эту комиссию мы сделаем межкомиссионной группой», - сказал Тонкоев.