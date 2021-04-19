РИАМО - 19 апр. Издание «Подмосковье сегодня» запустило в TikTok влог, посвященный путешествиям по Московской области.

Благодаря новому туристическому влогу navyhod пользователи соцсети узнают, как отдохнуть в Подмосковье на выходных с интересом и пользой.

Например, в коротких видео туристам расскажут, куда ехать за гастрономическими впечатлениями, как совместить гастротур с насыщенной культурной программой, где в Подмосковье находится родина российского футбола и «питерские» дворы-колодцы.

Ранее РИАМО запустило подкаст «Путь-дорога». Ведущие подкаста каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями.

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