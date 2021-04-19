РИАМО - 19 апр. Нутрициолог, клинический психолог-диетолог Анна Ивашкевич рассказала, что шашлык – тяжелое блюда для желудочно-кишечного тракта и печени, поэтому переедать его нельзя, сообщает aif.ru.

Эксперт напомнила, что после зимы люди соскучились по пикникам, но следует с осторожностью подходить к сезону шашлыков.

«Самое важное — за один прием пищи не едим больше 200-300 гр шашлыка, так как это может навредить вашей поджелудочной и негативно сказаться на самочувствии, вызвать тяжесть, вздутие, метеоризм и тошноту», - отметила Ивашкевич.

Она напомнила, что больший объем жареного мяса губительно скажется на здоровье.

Знаешь ли ты толк в шашлыке?>>