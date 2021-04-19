РИАМО - 19 апр. Арбитражный суд Москвы признал законными решение и предписания УФАС России по Подмосковью в отношении пяти организаций, которые заключили антиконкурентное соглашение на торгах на поставку товаров для нужд Минобороны России, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Решение управления было вынесено в отношении ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ (по РВСН), ООО «Капиталплюс», ООО «Крафт Групп», ООО «Компания «Гильдия» и ООО «РТК».

Дело о нарушении антимонопольного законодательства было возбуждено после обращение Военной прокуратуры ракетных войск стратегического назначения. Она выявила нарушения в действиях должностных лиц филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление». Пять организаций заключили устное соглашения о победе ООО «РТК» в аукционах на поставку товаров для нужд Минобороны России.

Организации обратились в суд, который отказал удовлетворении их требований. Решение и предписания УФАС России по Подмосковью признаны обоснованными.

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