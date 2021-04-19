РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 апр. Сотрудники административно-технических комиссий Московской области совместно с инспекторами Госадмтехнадзора привлекли к ответственности 15 человек с начала года, сбрасывающих строительный мусор в неположенных местах. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ведомства.

На минувшей неделе житель Люберец, производящий ремонтные работы в своей квартире, сбросил пять кубометров строительного мусора около контейнерной площадки во дворе дома №3А на улице Электропоселок поселка Малаховка. Данный факт был зафиксирован административной комиссией.

Нарушителю направили уведомления о вызове в территориальный отдел №15 Госадмтехнадзора Московской области. Его привлекут к административной ответственности по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления» КоАП РФ.

«С начала года к административной ответственности за сбросы строительных отходов в городском округе Люберцы уже привлечены более 15 физических лиц», - заключил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.