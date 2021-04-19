РИАМО - 19 апр. Солдатская улица, которая располагается на юго-востоке Москвы была включена в перечень платной парковки, местные жители смогут парковаться на соседних улицах и переулках, где есть парковочные места бесплатно с 20:00 до 8:00 в своем районе, сообщает пресс-служба «Московского паркинга».

При дополнительной оплате 3 тыс. рублей в год парковать автомобиль можно будет круглосуточно во всем районе.

Для оформления резидентного разрешение необходимо перейти на сайт или обратиться МФЦ. На рассмотрение заявки выделяется шесть рабочих. В течение этого времени решение по заявке будет принято.

Ранее о включении улицы в зону платных парковок просили ее жители. Парковки на дороге отсутствуют из-за небольшой ширины улицы и прохождении здесь трамвайных путей. В связи с этим жители паркуются во дворах, где не хватает мест. До момента включения улицы в перечень платная парковка уже была введена на соседних улицах.

По вопросам платных парковок нужно обращаться по телефонам: +7 495 539 5454 и 3210.

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