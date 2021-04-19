РИАМО - 19 апр. В понедельник состоялось очередное заседание совета депутатов Ленинского округа. На должность главы муниципалитета сроком на 5 лет избран Дмитрий Абаренов, сообщает пресс-служба администрации округа.
Главу муниципалитета избирает местный совет депутатов из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса.
Абаренов поблагодарил коллег за оказанное доверие и отметил, что совместно с депутатами уже проведено большое количество встреч с жителями.
Согласно решению совета депутатов Абаренов должен приступить к исполнению обязанностей главы Ленинского городского округа не позднее 23 апреля.
Ранее Абаренов занимал должность врип главы Ленинского округа. Он перешел на эту должность с поста главы Можайского городского округа.
Дмитрий Абаренов провел встречу с членами Торгово‑промышленной палаты Ленинского округа>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии