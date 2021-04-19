РИАМО - 19 апр. В понедельник состоялось очередное заседание совета депутатов Ленинского округа. На должность главы муниципалитета сроком на 5 лет избран Дмитрий Абаренов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Главу муниципалитета избирает местный совет депутатов из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса.

Абаренов поблагодарил коллег за оказанное доверие и отметил, что совместно с депутатами уже проведено большое количество встреч с жителями.

«По многим озвученным проблемам есть конкретные решения, по другим - будем прорабатывать варианты, пока не «развяжем» все проблемные узлы. При поддержке депутатов и опираясь на доверие жителей, мы сможем решить те задачи, которые ставит перед нами губернатор Московской области Андрей Воробьев, и добиться заметных изменений к лучшему», - сказал Абаренов.

Согласно решению совета депутатов Абаренов должен приступить к исполнению обязанностей главы Ленинского городского округа не позднее 23 апреля.

Ранее Абаренов занимал должность врип главы Ленинского округа. Он перешел на эту должность с поста главы Можайского городского округа.

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