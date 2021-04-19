РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 апр. В Домодедове полицейские в преддверии религиозных праздников проведут комплекс организационных и профилактических мероприятий, сообщили в УМВД России по городскому округу Домодедово.

Объекты, на которых будут проходить праздничные мероприятия проверят на предмет антитеррористической защищенности и технической укрепленности. Также проверят граждан, состоящих на профилактических учетах и владеющих оружием.

Перед началом мероприятий все объекты будут обследованы инспекторами кинологами со служебными собаками.

Для обеспечения общественного порядка и безопасности в местах проведения мероприятий будет задействовано достаточное число сотрудников полиции, а также будут привлечены сотрудники частных охранных организаций, дружинники Народной дружины Домодедова и казаки Домодедовкого хуторского казачьего общества.

Также будут сформированы дополнительные резервы стражей порядка с незамедлительной готовностью выезда к местам осложнения оперативной обстановки.

УМВД России по городскому округу Домодедово напоминает руководителям региональных организаций, общественно-политических партий и движений, а также гражданам, принимающим участие в мероприятиях, о неукоснительном соблюдении требований органов исполнительной власти и правопорядка. Недопустимо противоправное вмешательство в деятельность транспорта, объектов особой важности, жизнеобеспечения промышленности и энергетики.

О выявленных фактах нарушения законодательства, всех подозрительных лицах, предметах (веществах), обнаруженных вблизи мест массовых гуляний, а также в любых других местах, необходимо сообщить по следующим телефонам: 8(496)793-14-02 (дежурная часть УМВД по Домодедову); 8(496)796-43-06 (дежурная часть, микрорайон Барыбино); 8(496)794-68-70 (дежурная часть, микрорайон Авиационный). Единый номер экстренных оперативных служб: 112.