Красносельский район можно назвать самым посещаемым районом столицы. Здесь находится Комсомольская площадь, где встречаются сразу три железнодорожных направления и построены старейшие вокзалы столицы – Ленинградский, Ярославский и Казанский. Сюда приезжает множество туристов, чтобы ощутить дух старой Москвы и полюбоваться первыми станциями московского метро. Как живется в месте, куда ведут все дороги России, корреспонденту РИАМО рассказали москвичи и те, кто на протяжении последних 20 лет пользуются транспортом площади трех вокзалов.

«Красивое» село

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Село, откуда «родом» Красносельский район, возникло еще в XV веке. Оно впервые упоминается в завещании великого князя Василия I в 1423 году. Село быстро разрасталась, и его стали называть Красным, то есть красивым. После окончания монгольского ига поселение стало богатой Красносельской дворцовой слободой, и к Смутному времени тут уже жило около 700 человек: крестьян, ремесленников, купцов.

Во времена правления Алексея Михайловича здесь был построен его путевой дворец, а при Екатерине II село Красное вошло в состав Москвы после того, как был насыпан вал, очертивший новые границы столицы.

В XX веке район становится промышленным центром – здесь располагались фабрики и небольшие производственные цеха. Самое известное из них – кондитерское производство концерна «Бабаевский», который в то время назывался «Товарищество А.И. Абрикосова и сыновей».

Современная территория Красносельского района относится к Центральному административному округу. По форме он напоминает треугольник, вершина которого устремлена к самому центру – станциям «Лубянке» и «Кузнецкому мосту», а его основание пересекает станцию «Рижская» и улицу Русаковскую, что ближе к Сокольникам.

«Живя недалеко от Садового Кольца, трудно понимать границы именно Красноселки. У каждого живущего тут складывается свой ареал обитания – сужу по соседям, с некоторыми прожили около 90 лет! Дружили еще наши родители и бабушки-дедушки. И, конечно, никто из старожилов уже никогда не захочет добровольно покинуть этот район!», – рассказывает Алексей, который родился и вырос в Красносельском районе.

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Соседство с тремя вокзалами

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Алексей не просто старожил в районе, но и тот редкий тип настоящих москвичей, которых, кажется, уже и нет вовсе. Его семья живет в столице с XIX века, их первое жилье было неподалеку от «Охотного Ряда».

Близость площади трех вокзалов, по мнению Алексея, на атмосферу и жизнь района не влияет: «Три вокзала, конечно, всегда имели свою специфику, но нечего бомжам и криминалу делать в тихих московских переулках. За последние 10 лет вокзалы хорошо отремонтировали, перестроили, снесли все ларьки, и все приобрело цивилизованный вид, даже проходят культурные мероприятия».

С Алексеем согласен и Артем, который в Красносельском районе живет недавно: «Про площадь трех вокзалов совершенно верно – там полно депрессивного контингента, и криминальная обстановка не самая приятная. Но район – это же не только площадь, здесь живет полно приятных людей».

То, что площадь трех вокзалов изменилась в лучшую сторону, отмечают и те, кто пользуется местным транспортом. Лолита приезжает и уезжает с Казанского вокзала на протяжении почти 25 лет.

«Это место всегда кипит жизнью, куда-то торопится и никогда не спит. Конечно, в последнее время площадь стала гораздо чище и аккуратнее. Когда-то там было по-настоящему страшно ходить: везде бродили личности без определенного места жительства, а на каждом шагу ты рисковал попасть под машину кавказского энергичного таксиста. Сегодня градус и уровень шума у трех вокзалов стали значительно ниже», – делится Лолита.

По ее словам, переход с одного вокзала на другой с чемоданом как был, так и остается весьма неприятным квестом – либо надо спускаться в метро, где всегда очень много народу и сплошные лестницы, либо идти по улице.

Лолита советует отправиться в «Вареничную №1», где можно хорошо пообедать или в универмаг «Московский», чтобы поностальгировать: «Поражает универмаг «Московский» – его не берут года! Хотите оказаться в Советском Союзе – заходите в универмаг на экскурсию, время там явно остановилось».

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Древнее проклятье, призрак и мистический треугольник

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Площадь трех вокзалов часто попадает в списки мистических и аномальных мест Москвы. С ней связана одна городская легенда о страшном проклятии. До путевого дворца Алексея Михайловича в этом месте был монастырь, куда однажды в дождливую погоду пришел путник, но ему отказали в приюте. Он так разозлился, что пожелал этому месту провалиться сквозь землю. С тех пор все постройки, возведенные здесь, сгорали или разрушались. Ленинградский вокзал тоже строился с трудом – гибли люди и обваливались стены.

Еще рассказывают о призраке – незнакомце в лохмотьях, который появляется неизвестно откуда, падает на колени и трижды крестится, затем внезапно пропадает. Но и на этом мистика не заканчивается – экскурсоводы упоминают треугольник, который образуют три вокзала. Если верить легендам, то здесь пропадают люди, и изменяется течение времени.

Алексей о загадочных происшествиях ничего не слышал, но одно знает точно: «Про мистику не в курсе, но деньги исчезают регулярно, недешево это – жить в центре».

Также старожил опровергает московский миф о проклятии, говоря, что монастырь есть и сейчас: «Насколько я знаю, ничего подобного там не было! Там было поле, где изначально поставили путевой дворец. А монастырь был и есть, он находится дальше – около нынешнего Ашана».

Однако даже те, кто не верят в мистику, отмечают тяжелую атмосферу площади трех вокзалов. Лолита подтверждает, что, несмотря на необходимость, старается не оказываться там лишний раз: «Местечко, если честно, непривлекательное. Несмотря на то, что многие прекрасные путешествия начинаются именно из этой локации, а вокзалы очень интересны с архитектурной точки зрения, сама площадь пока что производит гнетущее впечатление».

«Энергетика трех вокзалов – вещь, конечно, сильная и жесткая! Но не из-за криминальных элементов, а из-за приезжающих-отъезжающих, которые вечно на взводе и стремятся не опоздать. Поэтому по возможности мы предпочитаем станции «Проспект Мира» и «Красные Ворота»», – подтверждает старожил Алексей.

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«Пятерочек» хватает, а парковок – нет

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Жителям ЦАО не приходится жаловаться на отсутствие развлекательных мест.

«Развлекаловка и кино – это все в центр, собственно, как и шоппинг, либо на окраины, в разные мегамоллы», – говорит Алексей.

«Недавно открыли новый удобный торговый центр Краснопрудный», – добавляет Артем.

Сейчас в районе есть и бюджетные магазины, где можно купить продукты.

«Теперь хватает и «Пятерочек», и «Магнитов», и «Перекрестков», хотя многие предпочитают более дорогой «Спар». Ашан тут подороже других. Ближайший рынок находится на Преображенке – далековато. На Рижской продают только цветы», – рассказывает Алексей.

В районе 8 детских садов, 4 школы, 7 поликлиник и 7 ВУЗов.

«Местными МФЦ и поликлиникой вполне доволен, а проблемы, как везде, – детские площадки и парковки», – говорит Артем.

Алексей учился в своем родном районе и в школе, и в университете: «Мне повезло. Через дорогу были две отличные спецшколы с физико-математическим и французским уклоном. Неподалеку оказался и отличный ВУЗ – МИИТ, окончив который, я получил распределение на предприятие в пешей доступности от дома. Там и работаю до сих пор».

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Удобно везде пешком

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Транспортная доступность Красносельского района уникальна – здесь 8 станций метро, три направления электричек, развитая сеть наземного транспорта.

«Как житель центра, везде хожу пешком! Это здорово, когда целых 3 вокзала в пешей доступности или на расстоянии 2-3 остановок на общественном транспорте. Время от выхода из дома до отправления твоего поезда можно рассчитать до минуты! Хотя, конечно, проблема наземного транспорта в Москве существовала всегда. Невозможно предугадать, когда появится твой трамвайчик. Иногда они все подряд идут в противоположном направлении! А для меня это самый удобный вид транспорта для перемещения по району», – рассказывает Алексей.

«Транспорт в районе хорошо развит – много автобусных маршрутов (хотелось бы, конечно больше), да и удобно везде пешком», – солидарен Артем.

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Архитектурное изобилие и попсовые места

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Алексей рассказывает, что лицо района изменилось в лучшую сторону после недавнего проведения масштабных работ в его центральной части – до Садового кольца.

«Гулять по переулкам и улицам от кольца до центра – одно удовольствие, особенно, если знать, историю зданий и какие события с ними связаны. Только дворец Юсупова чего стоит, хотя и закрыт давно, или Сретенский Бульвар, который, правда, стал попсовым местом – летом там жутковато, особенно, на Чистопрудном. Зато там стоит красивейший бывший доходный дом «Россия», равных которому нет в Москве», – вспоминает старожил.

Алексей Зимин

По словам Алексея, Мясницкая и Сретенка – любимые с детства улицы, которые после долгих реставраций сказочно преобразились и не надоедают до сих пор.

Алексей увлекается фотографией, и родной район его всегда вдохновляет.

«Еще одно мое любимое место – памятник Лермонтову и сквер при нем. Там же есть уникальная скульптура «Сезонник». Вообще, район богат архитектурой практически всех стилей, и это для меня постоянный источник вдохновения. Жаль, конечно, что три шикарных дворца в районе Красных ворот практически недоступны для посещения», – сожалеет местный житель.

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Проблемы с экологией и «заплатки» во дворах

Алексей Зимин

Слабым местом Красносельского района Алексей считает экологию: «С горки Красных Ворот (самая высокая часть Кольца) «стекает» по улицам весь смог, особенно летом. Я реально ходил на работу в маске! Очень много пыли. Особенно все усугубилось, после того, как коммунальщики начали безжалостно и варварски уничтожать деревья. Очень грустно, когда исчезают растения, посаженные еще твоей бабушкой! Теперь пыли в квартире в 2-3 раза больше. Ну, и эстетически некрасиво, когда вместо пышных крон в твоем сквере торчат уродливые палки».

Активное строительство транспорта тоже убивает экологию района.

«На Каланчевке недавно полностью исчезли два исторических сквера в связи со строительством нового железнодорожного диаметра», – добавляет Алексей.

И как во многих районах, в Красносельском остро стоит проблема дорог.

«Еще проблема – это дворовые территории и дороги, которые ремонтируются исключительно «заплаточным» методом и очень некачественно. Одну из ям в нашем дворе заделывали 5 раз! В итоге все неровности в дождь заполняются лужами», – говорит старожил.

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