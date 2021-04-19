РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 19 апр. После проверки Госадмтехнадзора в горокруге Дзержинский устранили три нарушения содержания кладбищ, сообщает пресс-служба областного ведомства.

Сотрудники Госадмтехнадзора Московской области провели надзорные мероприятия по проверке содержания кладбищ и захоронений на территории Дзержинского. Устранено три недочета в содержании данных объектов.

Операция была направлена на устранение нарушений обязательных требований по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства в соответствие с законодательством региона.

В результате действий сотрудников ведомства был восстановлен график вывоза мусора с территории кладбищ, наведен порядок на прилегающей территории. Также были установлены информационные стенды.