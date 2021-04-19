РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 апр. В микрорайоне Белая Дача Котельников планируют в 2021 году отремонтировать почти 8 тыс. кв. м дорог, сообщает пресс-служба администрации округа.

В городском округе Котельники приступили к ремонту дорог. В настоящее время он идет в микрорайоне Белая Дача, где на данный момент демонтируют бордюрный камень.

Общая площадь планируемого покрытия дорожного полотна составит почти 8 тыс. кв. м, тротуаров - около 850 кв. м. Взамен старых искусственных дорожных неровностей здесь установят восемь новых.

После 1 мая специалисты приступят к ремонту дороги на 2-м Покровском проезде, а в июле - на 3-м Покровском проезде. Общая площадь работ тут составит порядка 30 тысяч квадратных метров.

Указанные адреса выбрали жители в рамках голосования на портале «Добродел».