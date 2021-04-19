РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 апр. В Домодедове разыскивают 19-летнего Юрия Блакунова, пропавшего 16 апреля, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост Блакунова 192 сантиметра. Он худощавого телосложения, у него темно-русые короткие волосы и зеленые глаза. Молодой человек может носить бороду. Среди особых примет у Блакунова татуировки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении молодого человека, просят позвонить на горячую линию 8(800)700-54-52 или по номеру 112.