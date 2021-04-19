РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 апр. В подмосковном Красногорске усилят контроль за популярными у горожан пикниковыми зонами, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Оперативное совещание в администрации Красногорска состоялось в понедельник. По поручению временно исполняющего полномочия главы горокрга Красногорск Алексея Спасского во время майских праздников будет усилен контроль за популярными среди жителей Красногорска пикниковыми зонами.

Только за прошедшую неделю в округе в результате пала сухой травы произошло 15 природных пожаров. Спасский обратился к жителям с просьбой не сжигать сухую траву, не разводить огонь вблизи зданий и лесных массивов и не оставлять горящими костры.

В округе завершается месячник по благоустройству. Общеобластной субботник состоится 24 апреля. К майским праздникам будут приведены в порядок мемориалы.

Также на совещании обсудили ход вакцинации. На прошедшей неделе вакцину от Covid-19 получили 2,3 тыс. красногорцев, всего в округе иммунизировали 23,5 тыс. человек.