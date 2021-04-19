РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 апр. Члены Общественной палаты Подольска проведут очередной прием граждан 22 апреля для того, чтобы обратиться к активистам, горожанам необходимо записаться. Об этом сообщили на сайте администрации округа.

Члены Общественной палаты городского округа Подольск 22 апреля проведут прием граждан. Он пройдет с 16:00 до 18:00 в помещении общественной приемной администрации муниципалитета по адресу: улица Кирова, дом 4 (вход со стороны концертного зала).

Для того, чтобы прийти на прием, жителям следует предварительно записаться по телефону: 8(496) 755-57-70.